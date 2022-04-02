Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın

02.04.2022 22:12
Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın

Son dakika haber: Trabzon'un Yomra ilçesinde tek katlı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Yomra ilçesinde tek katlı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Özdil yolu üzerinde tek katlı işyerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında işyerini saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Arsin, Ortahisar ve Yomra İtfaiye Grup Amirliği personeli sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonrası yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu işyerinde maddi hasar meydana geldi. - TRABZON

Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın
Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın
Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın
Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın

YORUMLAR
500
Yangın faciasından cinayet çıktı! Önce boğazını kesmişler, sonra da evi yakmışlar Yangın faciasından cinayet çıktı! Önce boğazını kesmişler, sonra da evi yakmışlar Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü

İtfaiye, Trabzon, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
20:32 Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 22:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement