TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Trabzon'da da maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlere katıldı. Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Uzunsokak, Kunduracılar Caddesi gibi alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaş ile esnafı uyardı. Kent genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri de gün boyu kontrollerini sürdürerek, kurallara uyulup, uyulmadığını denetledi.