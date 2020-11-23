Son dakika! Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika! Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası

23.11.2020 11:31
Son dakika! Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 64 kişiye para cezası uygulandı.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 64 kişiye para cezası uygulandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte koronavirüs ile mücadele kapsamında 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını anımsattı.

Kurallara uyulmasını ve kişisel tedbirlerin alınmasını isteyen Vali Ustaoğlu, kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 64 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını, toplamda 115 bin 956 lira para cezası verildiğini kaydetti.

Para Cezası, Trabzon, Kasım, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Nedim Saban boynunda virüssavar taşıyor 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:35:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei