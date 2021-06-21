Son dakika: Trabzon'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Herhangi bir yaralanma durumu olmayan inekler sahibine teslim edildi.

Ekipler, üç inekten ikisini yaklaşık 20 metrelik uçurumun kenarından, diğerini ise 50 metrelik dik yamaçtan halatlar yardımıyla kurtardı.

Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan Dokuzparmak'ın ihbarı üzerine bölgeye, Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adacık Mahallesi'nde, Yaşar Dokuzparmak'a ait 3 inek, ormanlık alanda mahsur kaldı.

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