Son dakika... Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı 1kişi öldü - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 22:03

Kaynak: AA

Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti

Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var