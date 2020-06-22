Son Dakika: Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2) - Son Dakika

Trabzon 'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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