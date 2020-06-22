Son Dakika: Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika: Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2)
Bir son dakika haberine göre KURTARILAMADITrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
KURTARILAMADI
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
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23.06.2020 00:23:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2) - Son Dakika