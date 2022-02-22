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Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

22.02.2022 11:00

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı Trabzon'da polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

TRABZON - Trabzon'da polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Trabzon'da polis ekiplerince içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin azaltılması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve mücadelenin görünür kılınması amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda adli makamlardan alınan arama kararı ile M.K. ve E.Y. isimli şahısların bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 31 adet şişe içerisinde (33 litre) sahte alkollü içki, 78 adet şişe içerisinde içki imalatında kullanılan etil alkol, 315 adet içki imalatında kullanılan şişe kapağı, 150 adet içki imalatında kullanılan boş cam şişe, 504 adet içki imalatında kullanılan sahte tapdk bandrolleri, 2 adet 250 cc'lik şişe içerisinde içki imalatında kullanılan anason aroması, 1 adet cam şişe içerisinde içki imalatında kullanılan votka aroması ve 1 adet maşrapa, 3 adet huni, 1 adet cezve, 1 adet küçük tüp ve 1 adet enjektör içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. M.K. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

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Trabzon, Vergi, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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