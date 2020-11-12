Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşların korunması ve salgının engellenmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbirler alındı.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla daha önce çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, İçişleri Bakanlığının 11 Kasım tarihli genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla bugünden itibaren, ilimizde kalabalık ve yoğun hareketliliğin gözlendiği, tüm vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile ilimiz genelindeki 100. Yıl Parkından Akyazı Medicalpark Stadyumu'na kadar olan yürüyüş alanlarının tamamı, Kahramanmaraş Caddesi, İnönü Caddesi, Trabzonspor Bulvarı, Yavuz Selim Bulvarı, Uzun Sokak, Gazipaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Kemeraltı ile açık/kapalı tüm pazar yerlerimizde ve toplu taşıma araç duraklarımızda sigara içme yasağı getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası ile ilgili kanun maddelerince işlem yapılacağı kaydedildi.