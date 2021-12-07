Trabzon'da düzenlenen operasyonda 45 ruhsatsız tabanca ile silahlara ait 42 şarjör ve 475 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Sivas kara yolunda seyir halindeki 2 araçla narkotik madde taşındığı ve silah kaçakçılığı yapıldığının değerlendirilmesi üzerine, Sivas Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek operasyon düzenledi.

Durdurulan araçlarda yapılan aramada, 40 ruhsatsız tabanca ile silahlara ait 42 şarjör ve 475 mermi ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, konuyla Trabzon'da irtibatı tespit edilen A.R.Y'nin kullandığı araçta yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan A.R.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.