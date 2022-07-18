Son Dakika | Trabzon'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Trabzon'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

18.07.2022 22:06
Son Dakika | Trabzon'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Trabzon'un Of ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Of ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Of Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan F.U'nun karşılaştığı belirtildi.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası F.U'nun tabancayla 5 el ateş ederek Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, "Yaralı Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U, olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Trabzon'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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