Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kahvehanede çıkan tartışmada silahla ateş edilen iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Yıldızlı TOKİ Konutları yakınındaki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan T.K. ve M.K. kardeşler ile S.C. tartıştı.

İddiaya göre, kavgaya dönüşen olayda S.C. husumetli olduğu iki kardeşe yanında bulunan silahla ateş etti. Ağır yaralanan T.K, Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Durumu ağır ola M.K. ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan zanlı aranıyor.