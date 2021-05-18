Son dakika: Trabzon'da skolyoz hastası çocuk, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu - Son Dakika

Trabzon'da skolyoz hastası çocuk, 5 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, sırtında ve belinde uzun zamandır var olan ağrı, dengesizlik, vücudunda şekil ve duruş bozukluğu şikayetleri dolayısıyla KTÜ Farabi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda hastaya, skolyoz (omurga eğriliği) tanısı konuldu.

Türkiye'de sayılı merkezde yapılabilen skolyoz ameliyatı, KTÜ Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Doktor Öğretim Üyesi Ali Eren başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından bir süre daha hastanede tedavi gören çocuk, sağlığına kavuştu.