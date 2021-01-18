Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye 250 bin 253 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirlerimizin ihlaline müsamaha gösteremeyiz. Kararlıyız, hedef 0 vaka." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye 250 bin 253 lira para cezası verildiğini kaydetti.