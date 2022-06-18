İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlere yönelik çalışma kapsamında Ö.D'nin adresine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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