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Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

17.11.2021 17:52
Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda bir miktar metamfetamin, eroin ve kubar esrar ile 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanımı için cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirdi.

Operasyonda H.Z. ve M.A. gözaltına alındı.

Motosikletli Polis Timlerince de üzerinde 67,28 gram kubar esrar ele geçirilen Y.Ç. gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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