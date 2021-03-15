Son dakika! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin aracına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Araçta yapılan aramada, 30,24 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 4 bin 390 lira, 320 avro, 400 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika

Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek

Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu

4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri "Babacığım kendine dikkat et, seni seviyorum" olmuş

Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi

Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak