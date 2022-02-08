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Son dakika! Trabzon'da yangın: 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Son dakika! Trabzon'da yangın: 2 büyükbaş hayvan telef oldu

08.02.2022 11:32
Son dakika! Trabzon'da yangın: 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri... Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Arazi şartları nedeniyle yangına kısa sürede müdahale edemeyen itfaiye ekiplerini bekleyen yöre halkı o anları, "Yapabileceğimiz bir şey yok. Ev hiç önemli değil bir şekilde yapılır ama içeride hayvanlar kaldı" çaresizliği ile anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı ilçesinin Doğanlı Mahallesinde gece saatlerinde Kadir Çolakoğlu'nun evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden çıkan Çolakoğlu ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Arazi şartları ve kar nedeniyle bölgeye gelmekte güçlük çeken itfaiye ekiplerini bekleyen yöre halkı o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Alevlerin başka evlere sıçramaması için çevredeki vatandaşları uyarmaya çalışan bir vatandaş çaresiz anları, "Yapabileceğimiz bir şey yok" diyerek anlattı. Evin ahır kısmında hayvanların olduğunu anlatan vatandaş, "Yapabileceğimiz bir şey yok. Allah'ın izniyle içeride kimse kalmadı ama hayvanlar içeride. Hiçbir taraftan giriş yapamıyoruz. Ev hiç önemli değil bir şekilde yapılır ama içeride hayvanlar kaldı" ifadelerini kullandı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın başka evlere sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Son dakika! Trabzon'da yangın: 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika! Trabzon'da yangın: 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika! Trabzon'da yangın: 2 büyükbaş hayvan telef oldu

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Trabzon, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Trabzon'da yangın: 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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