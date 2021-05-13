Son dakika: Trabzon'dan Sudanlı çocuklara 61 Trabzonspor forması gönderildi

Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği, Sudan'daki 61 çocuğa Trabzonspor forması hediye etti.

Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Trabzonspor 90 dakikadan fazladır" sloganıyla yola çıktıklarını, bu yönde de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ramazan Bayramı'nda Sudanlı çocuklara bayram hediyelerini teslim ettiklerini kaydeden Pervanoğlu, "Sudan'ın Haşabi köyündeki çocuklara 61 Trabzonspor forması gönderdik. Bayramda oradaki çocukları biraz olsun sevindirmek istedik. Hep bir arada, sevgi dolu ve nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.