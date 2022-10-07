Son Dakika | Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Son Dakika | Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi sürüyor

07.10.2022 09:11
Son Dakika | Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi sürüyor

Son dakika haberler... Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terörle mücadelesi sürüyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terörle mücadelesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 2022 yılının ilk 9 aylık süre içerisinde 15 meskun mahalde yakalama, 5 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak olmak üzere 20 terör olayına müdahale edildi. Bu olaylarda 3 PKK, 1 DEAŞ ve 14 FETÖ üyesi olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 9 FETÖ üyesi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi sürüyor - Son Dakika

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