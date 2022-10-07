Son Dakika | Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi sürüyor

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terörle mücadelesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 2022 yılının ilk 9 aylık süre içerisinde 15 meskun mahalde yakalama, 5 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak olmak üzere 20 terör olayına müdahale edildi. Bu olaylarda 3 PKK, 1 DEAŞ ve 14 FETÖ üyesi olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 9 FETÖ üyesi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON