Son dakika... Trabzon İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Son dakika... Trabzon İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında özel program ve proje uygulayan okullar arasında yer alan...

Son dakika... Trabzon İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında özel program ve proje uygulayan okullar arasında yer alan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, avantajlı eğitim programı, staj ve okul sonrası imkanlarıyla öğrencilerini bekliyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, grafik ve fotoğraf, adalet, güzellik ve saç bakım hizmetleri, moda tasarım teknolojileri, el sanatları teknolojisi alanlarında eğitim veriliyor.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Liselere Geçiş Sınavında Merkezi Sınav sonuçlarına göre okulun yiyecek içecek hizmetleri alanına sınavla 30 öğrenci alınacak. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mezun olurken meslek lisesi diplomasının yanı sıra iş yeri açma belgesi (ustalık belgesi) ve uluslararası alanda mesleki yeterliliklerini kanıtlayan Europass Sertifika Eki'ne de sahip olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu (PYK) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, okulda piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçildiğini belirtti.

Protokol kapsamındaki okulların ildeki iş dünyası temsilcileri ve eğitim camiası temsilcilerinin oluşturacağı PYK'nın yönettiğini belirten Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Bu okullarda mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Amacımız öğrencilerin bu okullarda piyasanın gereklerine göre yetiştirilmesi, istihdama katılmaları veya girişimci olmalarıdır. Mesleki eğitim alırken öğrencileri serbest piyasaya da hazırlıyoruz."

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve PYK Üyesi Eyyüp Ergan ise eğitimde desteklenecek öncelikli sektör olarak turizmi belirlediklerini ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ergan, bu yıl yiyecek içecek hizmetleri alanına öğrencilerin sınav puanlarıyla gireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm Trabzon'un nitelikli elemana ihtiyaç duyan sektörlerinden en önemlisi. Bu nedenle okulumuzda öncelikli alan olarak yiyecek içecek hizmetlerini seçtik ve bu alandaki bölümlere artık sınavla öğrenci alacağız. Amacımız bu okulda verilecek eğitimlerle öğrencilerimizin Trabzon turizmini ileriye taşıyacak niteliklerle mezun olmalarını sağlamaktır. Zamanla diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımız olacak."

Okul Müdürü Lütfüye Kul da 1937 yılında resmi olarak faaliyete başlayan okulun Cumhuriyet döneminde Trabzon'da açılan ilk kız okulu olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, "Okulumuz o günden bu güne niteliklerini artırarak kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kul, özellikle liselere geçiş yapacak öğrencilerin velilerine de seslenerek, şunları kaydetti:

"Lütfen meslek liselerine ön yargılı bakmayın. Yaşadığımız bu süreçte de gördüğümüz şu ki üretmeden, üretken bir gençlik yetiştirmeden hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimizi meslekleri olan lise mezunları olarak yetiştirelim. Emin olun çocuklarımızın burada aldıkları mesleki eğitim ister kendi iş yerini açsın, ister üniversiteye devam etsin, yaşamları boyunca kollarında altın bir bilezik olarak kalacaktır."

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Trabzon İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor - Son Dakika
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