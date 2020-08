Son dakika... TRABZON Sürmene'de sel, Belediye Başkanı: Can kaybının olmaması için dua ediyoruz - Son Dakika

Sürmene'de sel, Belediye Başkanı: Can kaybının olmaması için dua ediyoruz

Trabzon'un Sürmene ilçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, etkili sağanağın arından sel ve heyelanlara neden olan bölgeye giderek, ekiplerin çalışmalarını inceledi. İlçede 6-7 mahallede heyelanlı yerler olduğunu belirten Başkan Üstün, 'Şu an 6-7 mahallemizde heyelan olan yerler var. Yolları kapalı olan mahalleler var. Büyükşehir Belediyesi, bizim belediyenin ve karayolundan istediğimiz iş makineleriyle beraber yolları açmaya çalışıyoruz. Daha önce 2 kişinin kayıp olduğu yönünde bir ihbar geldi. Ancak o 2 kişi başak bir eve sığınmıştı, onlar da bulundu. Şükür can kaybımız yok ama yollarda hasarlar var. Arazilerde seller var. Şu an kontrollü geçiş verebiliyoruz çünkü her an başka bir yerden sel gelebilir. Bunun da korkusunu yaşıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, en kısa sürede yolları ulaşıma açacağız. Can kaybının olmaması için dua ediyoruz' dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

TRABZON, (DHA)