Son dakika! Trabzon Valisi Ustaoğlu, polis noktasında denetim yaptı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Vali Ustaoğlu, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Liman Kavşağındaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Sürücülere, "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" sloganının yer aldığı broşürleri dağıtan Ustaoğlu, belgelerini de inceledi.

Vali Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma süreciyle ilgili olarak da Büyük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş Caddesi, Uzun Sokak ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.