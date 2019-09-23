Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Trabzonspor Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı! İşte detaylar...
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Son Dakika: Trabzonspor Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı! İşte detaylar...

1 saat önce

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini revize ederek uzattı.

Son Dakika: Trabzonspor Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı! İşte detaylar..., System.String[]

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini revize ederek uzattı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.


KAP'a yapılan bildirim şöyle;


"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.


15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.


2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,


2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,


2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,


2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,


2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.


Kamuoyuna duyurulur.


Saygılarımızla."

Trabzonspor, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:40 
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