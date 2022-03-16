Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2) - Son Dakika
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Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2)

16.03.2022 14:37
Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2)

Son dakika haberler... TOPRAĞA VERİLDİSakarya'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük için Erenler Türbe Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük için Erenler Türbe Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Küçük ailesi ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Avni Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Trabzonspor Kulübü de cenazeye çelenk gönderirken, namaza katılan bazı kişilerin, Trabzonspor atkıları taktıkları görüldü.


Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2) - Son Dakika
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