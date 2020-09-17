Son dakika! Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'nin 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile...
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'nin 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile 100 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'nin 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile 100 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı. - İSTANBUL
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