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Son dakika! Trabzonspor'da çok yönlü transfer çalışması - Son Dakika

Son dakika! Trabzonspor'da çok yönlü transfer çalışması

17.06.2021 11:02
Son dakika! Trabzonspor'da çok yönlü transfer çalışması, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'de 8+6 yabancı kuralının onaylanmasının ardından Trabzonspor hem iç hem de dış transferde çalışmalarına hız verdi.

Süper Lig'de 8+6 yabancı kuralının onaylanmasının ardından Trabzonspor hem iç hem de dış transferde çalışmalarına hız verdi. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan da mevcut kadrodaki bazı yabancı isimlerle yollarını ayırarak kontenjanda yer açmaya çalışacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig kulüpleri için 2021-22 sezonuna yönelik 8+6 yabancı kuralını onaylamasının ardından Trabzonspor'da yönetim transfer politikasında değişikliğe gidecek. Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Flavio, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Diabate, Gervinho, Ekuban, Djaniny ve bu hafta açıklanması beklenen Koita transferi ile birlikte yabancı oyuncu sayısı 13'e ulaşacak bordo-mavililerin, mevcut şartlara göre bir yabancı oyuncu daha transfer etme hakkı bulunuyor.4 MEVKİYE DAHA TRANSFER HEDEFLENİYORYeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor, Peres, Gervinho, Hamsik ile Koita transferlerinin sonrasında forvet, solbek, stoper, sağ kanat mevkilerini de güçlendirmek istiyor ancak bir yabancı oyuncu transfer hakkı kaldığı için önünde iki yol bulunuyor. Karadeniz ekibi ya mevcut kadrodan bazı yabancı isimler ile yollarını ayıracak, ya da zorunlu olarak yerli piyasasına yönelecek.4 İSİM İLE YOLLAR AYRILABİLİRAçıklanan yabancı kuralı sonrası bordo-mavililerde takımda düşünülmeyen Diabate ile kiralık gönderilmesi planlanan Flavio'nun yanı sıra Ekuban ile Djaniny istenen teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmaları muhtemel oyuncular olarak ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibinde Diabate ile Flavio'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Ekuban ve Djaniny'e de makul bir teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların transferine de izin verilecek.MEVCUT ŞARTLARDA TEK YABANCI KONTENJANI FORVET İÇİN KULLANILACAKMevcut şartlarda yabancı transferi için tek hamle şansı bulunan Trabzonspor'un bu kontenjanı forvet hattı için kullanacağı belirtildi. Mevcut kadrodaki yabancı oyuncularla yollarını ayıramaması durumunda bordo-mavililerin yabancı kontenjan hakkını forvet hattında kaliteli bir oyuncu için kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Hamsik transferi gibi ses getirecek kaliteli bir isimle forvet hattını güçlendirme noktasında girişimde bulunduğu ifade edildi.YERLİ İSİMLER İÇİN DE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDITrabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarında her ihtimali göz önünde bulundurarak çok yönlü bir arayış içerisine girdi. Bir yandan kadrodaki bazı yabancı isimlerle yollarını ayırmaya çalışan yönetim, diğer yandan da yerli oyuncu piyasasında elini çabuk tutmak istiyor. Karadeniz ekibinin özellikle sol bek ve sağ kanat için yerli oyuncu piyasasında çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.EFECAN, UMUT, CEYHUN İDDİASIBu arada yerli oyuncu piyasasında da arayışa geçen Trabzonspor'un sol bek için Umut Meraş, orta saha için Ceyhun Gülselam ve sağ kanat için de Efecan Karaca ile ilgilendiği, bu noktada da görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.AĞAOĞLU YABANCI KURALININ YERLİ TRANSFER PİYASASINI ARTIRDIĞINA İŞARET ETTİ

Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yabancı kuralına ilişkin yaptığı açıklamada alınan bu kararın hesaplarını ciddi şekilde değiştirdiğini belirterek, "Yabancı kuralı netleştikten sonra 19 yaşındaki bir oyuncuya talip olduk, 3 milyon 500 bin Euro istediler. Kurala göre değerlendirmemizi yeniden yapacağız. Ama görünen o ki dördüncü transferimizin ardından önümüzdeki süreç içerisinde 1 ya da 2 yabancı transfer daha sonra ülke içi yerli transfere yönelmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.


- Trabzon
Son dakika! Trabzonspor'da çok yönlü transfer çalışması

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika! Trabzonspor'da çok yönlü transfer çalışması - Son Dakika Spor


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