Son Dakika Haberleri: Son dakika! Trabzonspor'da Sosa şoku
Son Dakika Spor Son dakika! Trabzonspor'da Sosa şoku

Son dakika! Trabzonspor'da Sosa şoku

8 saat önce

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle: Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, kaptanımız Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Trabzonspor'da Sosa şoku, System.String[]

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:


Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, kaptanımız Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Yaşar Kibar Güven, "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" dedi.

Jose Sosa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:38 
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