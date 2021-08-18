Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi.

Menajeriyle birlikte özel uçakla Trabzon'a gelen Yunan futbolcuyu, havalimanında az sayıda taraftar karşıladı.

Siopis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada bulunduğum için çok teşekkür ederim. Başkanıma da kulübe de teşekkür ederim." dedi.

27 yaşındaki futbolcu, kulübe ait araçla havalimanından ayrılmak üzereyken bir taraftarın İngilizce olarak "İyi şanslar Siopis" diye seslenmesi üzerine "Teşekkürler gardaşım" yanıtını verdi.