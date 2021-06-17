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Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

17.06.2021 19:34
Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Son dakika: Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın da uzun süredir gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Koita'nın transferine ilişkin KAP'a yaptığı bildirim şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

  • 2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,
  • 2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,
  • 2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
  • Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."
Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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