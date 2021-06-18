Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Koita'nın transferine ilişkin KAP'a yaptığı bildirim şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;