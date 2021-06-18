Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
18.06.2021 14:23
Son dakika: Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'ın da uzun süredir gündeminde olduğu bilinen futbolcuyu kadrosuna dahil eden bordo-mavililer yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU
Trabzonspor'un Koita'nın transferine ilişkin KAP'a yaptığı bildirim şöyle:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
- 2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,
- 2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,
- 2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
- Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."
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