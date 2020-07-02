Son Dakika: Trabzonspor, Galatasaray'a hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü

Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi

Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun

Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar

Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar

Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu

Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı

Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı

İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu