Son Dakika: Trabzonspor, Galatasaray'a hazırlanıyor
Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Trabzonspor'da Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:14 Kaynak: DHA
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