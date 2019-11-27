Son dakika... Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



29 Kasım Cuma:



20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük



30 Kasım Cumartesi:



15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa: Cüneyt Çakır



15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya



17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy



20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen



1 Aralık Pazar:



14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan



16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor: Serkan Tokat



19.00 Trabzonspor- Galatasaray: Ali Palabıyık



2 Aralık Pazartesi:



20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk





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