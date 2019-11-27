Son Dakika Haberleri: Son dakika... Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Son Dakika Spor Son dakika... Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek - Son Dakika Spor

Son dakika... Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

6 saat önce

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Son dakika... Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek, System.String[]

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


29 Kasım Cuma:


20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük


30 Kasım Cumartesi:


15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa: Cüneyt Çakır


15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya


17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy


20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen


1 Aralık Pazar:


14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan


16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor: Serkan Tokat


19.00 Trabzonspor- Galatasaray: Ali Palabıyık


2 Aralık Pazartesi:


20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk


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Ali Palabıyık, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:53 
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Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
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