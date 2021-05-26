Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı

Trabzonspor, Roma ile mukavelesi dolan 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ile görüşmelere başladı. Bordo-Mavili kulüpten, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" paylaşımı yapıldı.
Karadeniz ekibi Gervinho'yu da, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurdu.
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