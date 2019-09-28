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Son Dakika: Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu

56 dakika önce

Trabzonspor, 2010-11 sezonuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Son Dakika: Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu, System.String[]

Trabzonspor, 2010-11 sezonuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.


"Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne (CAS'ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı.


İsviçre Federal Mahkemesi'ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi."

Trabzonspor, İsviçre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:11 
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YORUMLAR (1)
  • lazkopat: yahu bırakalım artık bu boş işleri.bu sene takımımız nasıl küme düşmez ona bakalım.kenardan katkısı en kötü takımız.sahadakilerde onlardan farksız.uğurcan sosa biraz novak pareıra o kadar gerisi bi var beş yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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