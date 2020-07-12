Son dakika! Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maç öncesi son antrenmanını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor , Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı maç için Denizli'ye gitti.

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