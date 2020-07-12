Son dakika! Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti - Son Dakika

Son dakika! Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti

Son dakika spor haberi... Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı maç için Denizli'ye gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı maç için Denizli'ye gitti.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maç öncesi son antrenmanını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Manuel da Costa, Manoel Messias, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başakçıoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç."

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti - Son Dakika Spor

Son Dakika

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00:15
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
ABD'ye ait savaş gemisinde yangın çıktı
23:18
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
22:19
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
22:17
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