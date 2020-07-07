Son dakika! Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Altınordu'dan Muhammet Taha Tepe'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bordo mavili kulüp, Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada "Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır." sözlerini kullandı.

Trabzonspor, anlaşmaya göre Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödeneceğini de açıkladı.