Son dakika! Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Son dakika! Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberine göre Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı özel müsabakanın hazırlıkları tamamlandı.

Son dakika! Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı özel müsabakanın hazırlıkları tamamlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavili takım bugün 13.30'da Trabzon'dan Samsun'a hareket ederek Samsunspor ile yarın 18.00'de oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek. - TRABZON

Eddie Newton, Trabzonspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

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