Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti - Son Dakika Spor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti

6 saat önce

Trabzonspor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinden vazgeçmiyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti, System.String[]

Trabzonspor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinden vazgeçmiyor.


Daha önce İstanbul'da Portekizli yıldızın menajeriyle bir görüşen ve yarım sezon için 1,6 milyon euro öneren bordo mavililerin teklifini kabul görmemişti.


Karadeniz ekibi bu kez Talisca'ya yarım sezonluğuna 1.8 milyon eurolu bir teklifte bulundu ve gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.


Trabzonspor yönetiminin şampiyonluk yarışında Talisca'nın büyük fark yaratacağına inandığı için bu transferde ısrarcı olduğu ve Portekizli yıldızın transferini sponsor yardımıyla bitirmeyi planladığı vurgulandı.


Talisca, Süper Lig'de Beşiktaş forması giymişti


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Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:30 
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