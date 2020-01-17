Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yusuf Yazıcı'nın kaptanı Trabzonspor'a - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yusuf Yazıcı'nın kaptanı Trabzonspor'a - Son Dakika Spor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yusuf Yazıcı'nın kaptanı Trabzonspor'a

6 saat önce

TAKIMIN KAPTANIYusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yusuf Yazıcı'nın kaptanı Trabzonspor'a, System.String[]

TAKIMIN KAPTANI


Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor.


FESİHLERİ BEKLENİYOR


Trabzonspor'da Fernandes ve Avdijaj'ın sözleşmelerinin fesih edilmesi için geri sayıma geçildi.


8 MAÇTA FORMA GİYDİ


Lille'in kaptanı Adama Soumaoro bu sezon 8 maçta forma giydi. 1 gole imza attı. (Takvim)


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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:48 
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