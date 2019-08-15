Son dakika... Trabzonspor'un rakibi AEK oldu!

UEFA Avrupa
Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor
'un rakibi, Yunanistan
temsilcisi AEK oldu.
Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya
temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Kompleksi'nde konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.
Trabzonspor rakibiyle, 22 Ağustos'ta deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise iç sahada karşılaşacak.