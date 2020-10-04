Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi - Son Dakika

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki futbolcu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da forma giymek için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Vitor Hugo, " Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp ve Trabzon'un da büyük bir kent olduğunu biliyorum. Umarım prosedürler yerine getirilerek imzamı atarım. Bize her yer Trabzon." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

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