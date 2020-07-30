Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'un UEFA tarafından aldığı Avrupa Kupalarından bir yıl men cezasına yaptığı itirazı CAS tarafından reddedildi.
Trabzonspor'un Avrupa kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.
Men cezasının ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar:
Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş
Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor
Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor
Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray