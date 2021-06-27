SPOR Trabzonspor'un yeni transferi Koita, kente geldi

Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi.

Trabzonspor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, saat 22.00 sıralarında İstanbul'dan tarifeli uçakla Trabzon'a geldi. 30 yaşındaki Gineli forvet Koita'yı, kulüp yetkilileri ve az sayıda taraftar havalimanı çıkışında çiçekle karşıladı. Koita, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Koita için yarın imza töreni düzenleneceği belirtidi.