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Son Dakika: Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında yok! Kadro...

1 saat önce

Ttrabzonspor'da AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, yeni transfer Daniel Stturidge ile birlikte Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Son Dakika: Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında yok! Kadro..., System.String[]

Ttrabzonspor'da AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, yeni transfer Daniel Stturidge ile birlikte Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.


Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21: 45'te başlayacak.


Abdülkadir Ömür, AEK ile oynanan UEFA Avrupa Ligi eleme maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç futbolcu sedye ile sahayı terk etmişti.


Ağaoğlu sinyali vermişti


Başkan Ahmet Ağaoğlu, 20 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler karşısında oynamasının zor olduğunu açıklamıştı. Genç oyuncunun üst üste çok maç oynadığını ifade eden Ağaoğlu, "Bu takım 16 günde 6 maç oynadı. Herkes yoruldu. Abdülkadir de bu isimlerden birisi. Oynayıp, oynamayacağı hocanın ve kendisinin vereceği bir karar. Ancak oynaması zor gözüküyor" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:03 
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