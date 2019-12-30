Son Dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi

7 saat önce

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Son Dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi, System.String[]

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bordo mavili kulüp, Karaman'ın 2 milyon 250 bin TL'lik ileriye dönük tüm alacakların ödendiğini de borsaya bildirdi.


Açıklama şöyle;


"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.


Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.


Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."


Ünal Karaman, Trabzonspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:03 
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