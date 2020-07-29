Son Dakika | Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika | Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye'de ocak-haziran döneminde 388 bin 56 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 344 taşıtın kaydı silindi.

Son Dakika | Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı, System.String[]

Türkiye'de ocak-haziran döneminde 388 bin 56 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 344 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 363 bin 712 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,06 artarak 23 milyon 44 bin 761'den 23 milyon 519 bin 132'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 76 bin 58 oldu.

Bu taşıtların içinde otomobil 41,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 38,8 ile motosiklet, yüzde 10,5 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti. Araçların yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtların oluşturduğu görüldü.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 377,8, kamyonette yüzde 74,4, otobüste yüzde 63,5, motosiklette yüzde 51,4, minibüste yüzde 46,5, otomobilde yüzde 37,9, kamyonda yüzde 32,8 ve traktörde yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 81,5 artış görüldü. Bu artış kamyonette yüzde 227,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 200 traktörde yüzde 172,5, minibüste yüzde 135,3, kamyonda yüzde 115,3, otobüste yüzde 90,7, otomobilde yüzde 71,8 ve motosiklette yüzde 60,4 oldu.

Ocak-haziran döneminde 388 bin 56 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 344 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 363 bin 712 arttı.

Devri yapılan araçlar

Haziranda devri yapılan toplam 1 milyon 97 bin 112 taşıt içinde otomobil yüzde 70,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,1 ile kamyonet yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,6 ile traktör, 2,2 ile kamyon, yüzde 1,9 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 otomobilin yüzde 47,3'ünün benzin, yüzde 43,5'inin dizel, yüzde 6,2'sinin LPG yakıtlı, yüzde 3,0'ının elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Haziran ayı sonu itibarıyla ise trafiğe kayıtlı 12 milyon 714 bin 604 otomobilin yüzde 38,2'sinin dizel, yüzde 37,2'sinin LPG'li, yüzde 24,1'inin benzin yakıtlı, yüzde 0,2'sinin elektrikli veya hibrit olduğu kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyenler ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2'sinin Renault, yüzde 11,4'ünün Fiat, yüzde 7,8'inin Volkswagen, yüzde 6,9'unun Hyundai, yüzde 5,8'inin Citroen, yüzde 5,7'sinin Peugeot, yüzde 5,5'inin Opel, yüzde 5,3'ünün Honda, yüzde 5,1'inin Toyota, yüzde 4,9'unun Audi, yüzde 3,2'sinin Kia, yüzde 3,1'inin Dacia, yüzde 2,8'inin Ford, yüzde 2,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sının Skoda, yüzde 1,5'inin Seat, yüzde 1,1'inin Suzuki, yüzde 1,1'inin BMW, yüzde 0,9'unun Nissan, yüzde 0,7'sinin Volvo ve yüzde 3,5'inin diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29,8'i 1401-1500, yüzde 26,7'si 1501-1600, yüzde 23,1'i 1300 ve altı, yüzde 14'ü 1301-1400, yüzde 5,3'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 49,6'sı beyaz, yüzde 25,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah, yüzde 6,7'si mavi, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 1,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerden oluştu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:23

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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