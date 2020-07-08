Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

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