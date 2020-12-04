Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi - Son Dakika

Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi

04.12.2020 16:14
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi, System.String[]

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri, ilçenin yoğun olduğu bölgelerde yaya önceliği denetimi yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri, ilçenin yoğun olduğu bölgelerde yaya önceliği denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem de uygulandı.

Kula'da da son günlerde yaya önceliği denetimlerine hız verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, ilçenin yoğun olduğu bölgelerde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yayalara yaya geçidinin kullanılması yönünde uyarılar yapan ekipler, yayaya öncelik tanımayan araç sürücülerine de cezai işlem uyguladı. - MANİSA

Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi

Jandarma, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi - Son Dakika


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