Son dakika... Trafik ışıklarında kaza: 2 yaralı

Son dakika haber... Konya'nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Alpaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Mustafa S. idaresindeki 42 AFB 706 plakalı otomobile, arkadan gelen Ali A. idaresindeki 01 AEK 008 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak çarptı. Kazada ışıklarda bekleyen otomobile arkadan çarpan araçta bulunan İsmim A. (42) ile M.E.A. (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

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