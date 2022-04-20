Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı

20.04.2022 09:32

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza 4 kişiyi yaraladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza 4 kişiyi yaraladı.

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında S.Ö. idaresindeki 41 T 0097 plakalı ticari taksi, S.C. idaresindeki 35 RF 035 plakalı araç ile çarpıştı. Duramayan taksi, O.G. idaresindeki 41 NN 485 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle taksi şoförü, taksinin içinde bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ve Ford marka hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik – Ömer Faruk Kıyak-İHA)

Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı

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Kocaeli, Gölcük, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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